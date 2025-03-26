韓山火久未消退 3處列特別災區

南韓多地山火持續，代行總統職權的國務總理韓德洙周一將3地指定為特別災難地區。中央災難安全對策本部本部長高綺童周二表示，東南部山火過火面積擴大至約14,694公頃，增至15人傷亡，3,300多人疏散至臨時安置點。

蔚山市蔚州郡、慶尚北道義城郡和慶尚南道河東郡，周一被新增指定為特別災難地區。截至周二上午7時，山火在慶尚南道山清和河東郡、金海市、義城郡、蔚州郡4個地區持續，平均撲滅率為88%，但義城郡僅55%。瑞山盈德高速公路北義城交匯處至盈德收費站路段已全面實施交通管制。

日本亦受山火肆虐

另外，日本多地也持續受山火肆虐，其中岩手縣山火已燒了一個月，至今尚未完全撲滅。因應災後山林復原費用龐大，中央政府研判達到標準，周二在內閣會議上決定，將此次災情指定為「局地激甚災害」，讓災區可獲國家補助，長期支援清除燒毀樹木、原地重新造林等，該政令預計於周五施行。此外，岡山縣與愛媛縣周日亦發生山火，其中愛媛縣今治市周二中午有約1.6萬戶一度停電。本報綜合報道