白宮會面不歡而散 澤連斯基稱不後悔

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基在英媒周一刊登的專訪中強調，縱使最終不歡而散，仍不後悔上月在白宮會面時向美國總統特朗普展示戰俘照片。他相信俄羅斯已成功以假資訊影響白宮團隊部分人，令美國誤以為烏克蘭不想結束戰爭。

稱展示戰俘照另有表達 澤連斯基上月28日在橢圓形辦公室與特朗普會面時，原計劃贈送烏克蘭拳擊手烏西克的冠軍腰帶，但澤連斯基決定先向特朗普展示烏克蘭戰俘在俄囚禁期間狀況的照片。照片中部分人身體極度瘦弱，表現出遭受酷刑的迹象。澤連斯基解釋，特朗普也有家人、愛人、子女，必須體會每個人的感受，自己當時想展示價值觀，只是會面後來轉向另一方向。

白宮會面不歡而散後，美國政府一度暫停對烏援助，影響烏軍在俄羅斯庫爾斯克州的行動。澤連斯基拒絕把俄軍迅速推進的責任歸咎於特朗普政府，但最困擾的是特朗普不僅相信俄羅斯總統普京的謊言，即俄軍包圍庫爾斯克州數千烏克蘭士兵，而且繼續宣揚有關說法。澤連斯基指美國官員已開始相信普京言論，即使自身情報與其說法矛盾。