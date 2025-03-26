美俄發聯合聲明 允停襲能源設施

並保黑海航行安全 惟未擬三邊會談 美國持續斡旋俄烏停火，華府代表團周日在沙特阿拉伯利雅得與烏克蘭代表團開會，討論保護能源設施等議題後，雙方周二再度舉行會議。較早前，美方周一和俄羅斯代表團在利雅得磋商，雙方翌日發表聲明提到，兩國已同意在黑海確保航行安全，杜絕使用武力，並防止將商業船隻用於軍事目的，並同意禁止襲擊俄烏能源設施協議。

美俄官員周一在利雅得開會長達約12小時，與會的俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會主席卡拉辛會後形容談判有趣、艱難但頗具建設性。關於烏克蘭問題，卡拉辛強調美俄立場並不總是一致，但莫斯科和華盛頓尋找合作形式的可能性已經出現，同時俄美雙方明白應在與烏克蘭危機相關問題上合作，俄美專家組之間談判很可能繼續。美俄會議結束後，俄代表團已搭專機啟程返國，預計周二晚抵達莫斯科。

莫斯科促恢復黑海倡議 最初消息指，美俄將於莫斯科時間周二上午11時，即香港時間昨日下午4時就會議內容發表聯合聲明。俄羅斯塔斯社引述克里姆林宮發言人佩斯科夫透露，美俄正分析會談結果，會上內容不會公開，理由是技術性磋商內容涉及細節。克宮目前無計劃舉行俄羅斯、美國和烏克蘭三方會談，亦無計劃安排俄羅斯總統普京和特朗普會談，但如果有必要可以迅速安排。俄美之間接觸將會繼續，但目前無具體細節。

俄羅斯外長拉夫羅夫表示，按照普京和特朗普的約定，利雅得會談上俄美雙方主要討論了黑海航運安全問題。他指出，莫斯科主張以更容易被各方接受的形式恢復黑海倡議，強調俄羅斯關心是飽受「西方遊戲」之苦的非洲、南半球和東半球國家的糧食安全問題。拉夫羅夫補充，俄羅斯代表團在利雅得與美國就海上停火問題舉行的會談中，要求新的黑海倡議不要含糊不清。

直至昨晚，美俄終於發布聲明，內容提及美國將幫助俄羅斯恢復農產品及化肥出口進入世界市場渠道，降低海上保險成本，並加強相關交易港口准入及支付系統。美俄將繼續努力實現持久和平，並歡迎第三國斡旋，以支持能源和海事協議的實施。美方重申，俄烏衝突雙方須停止殺戮，是實現持久和平解決必要步驟，為此美國將繼續促進雙方談判，以根據在利雅得達成協議實現和平解決。

美烏討論由美企擁烏發電廠 另外，特朗普周一在白宮主持內閣會議時預計，白宮很快會與烏克蘭簽署協議分享當地關鍵礦產收入，雙方亦正討論由美國公司擁有烏克蘭發電廠的可能性。他披露，美烏周日會議除了討論領土，亦會談及其他問題，包括劃界、電力、發電廠擁有權等，並提到有些人認為美國具有專業知識，因此應該擁有烏發電廠。烏克蘭代表團之後繼續留在利雅得，待美俄會談後再與美方官員會面。本報綜合報道