埃及提新方案 倡以逐步撤出加薩

【本報綜合報道】英媒周一引述消息報道，埃及提出恢復加薩停火協議的新方案，包括要求以色列實施第二階段停火，即以軍逐步撤出加薩。方案獲美國和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯同意，但以色列尚未回應。

埃及安全部門人士透露，新停火方案在上周提出，要求哈馬斯每周釋放5名以色列人質，以色列在停火實施一周後執行第二階段停火，並列明以軍全面撤出加薩的時間表。方案得到美國擔保，以換取哈馬斯釋放剩餘人質。哈馬斯官員未證實埃及停火方案，僅稱正與調解人討論多項建議，以彌合分歧並恢復談判，達成共識，為啟動第二階段停火鋪平道路。

以軍續施襲致65死 以軍周一繼續襲擊加薩，當地衞生部門指過去24小時內造成至少65人死亡，包括兩名記者。聯合國發言人同日稱，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工程處（UNRWA）5名工作人員喪生後，將減少在加薩援助規模，撤走約三分之一人員，但仍致力向平民提供援助。UNRWA則指出，最近數天已有12.4萬名巴勒斯坦人在加薩流離失所。