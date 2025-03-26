美議員促追責 眾院議長無意處分

民主黨擬小組聽證會討論

眾議院軍事委員會民主黨成員德魯齊奧（Chris Deluzio）認為，事件是令人憤怒的國家安全漏洞，應該問責，眾議院軍事委員會應盡快對此全面調查和聽證。同委員會的雅各布斯（Sara Jacobs）強調，不應將事件歸咎於簡單錯誤，有人應為此被撤職。共和黨眾議員范奧登（Derrick Van Orden）亦認為如有人犯錯，就需行政問責，例如再培訓；如屬蓄意犯錯，就應追究法律責任。眾議院情報委員會首席民主黨人海姆斯（Jim Himes）預告，準備在今天小組聽證會上討論事件。