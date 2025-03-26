誤加記者入通訊群組 美洩也門作戰情報

特朗普強調打擊成功 外界關注管理漏洞 美國白宮周一承認，華府高層誤將一名記者加入討論打擊也門叛軍青年運動的通訊群組，令高度敏感的作戰計劃外洩。事件震撼美國政壇，民主黨人對此猛烈抨擊，要求徹查事件；總統特朗普表示不知情，並試圖淡化稱事件影響不大，因為打擊也門叛軍的行動非常有效。

《大西洋月刊》總編戈德伯格周一在名為《特朗普政府無意中給我發了戰爭計劃的短訊》的文章中披露，他本月11日在通訊平台Signal上收到國家安全顧問沃爾茲的邀請，並於13日被加入一個名為「青年運動PC小組」的加密聊天群組。群組內有18名成員，除了沃爾茲，還包括副總統萬斯、防長海格塞斯、中央情報局局長拉特克利夫及白宮副幕僚長米勒等人。

傳萬斯曾提推遲行動一個月 萬斯認為，歐洲比美國更受航運中斷影響，質疑應否協助打擊青年運動。他揚言不想再援助歐洲，又指應採取行動減低對沙特阿拉伯石油設備的影響，建議將行動推遲一個月，先做好輿論鋪墊並觀察經濟走勢。海格塞斯表示理解萬斯的擔心，但警告作戰計劃可能遭洩露，或以色列可能搶先發起攻擊，導致美方喪失主動權，主張立即行動。萬斯最終妥協稱，「我只是厭惡再次拯救歐洲。」

包括打擊目標武器時間安排 至本月15日、即美軍打擊也門前兩小時，海格塞斯在當日上午11時44分把作戰計劃發到群組，當中包括具體打擊目標、使用的武器類型、攻擊順序與時間安排等關鍵細節，也門最終亦果真如期受襲爆炸，群組成員內隨即互相祝賀、稱讚。戈德伯格表示，一度懷疑群組是假冒騙案，但至此相信內容屬實，於是退出群組。

白宮國家安全委員會發言人表示，戈德伯格在一份特別報告中披露的消息線索似乎是真實的，政府官員正在審查一個無意中被添加到群聊中的號碼。由於Signal並非華府認可的政府通訊平台，外界質疑官員使用未獲授權的軟件傳送敏感訊息，更加錯記者進群，引發違規及安全爭議，同時也暴露出美國國家安全體系存在嚴重的管理漏洞。

特朗普周一在白宮記者會上表示，自己是首次聽聞此事，強調關於青年運動武裝情報的洩露不可能造成影響，因為襲擊非常成功，又指《大西洋月刊》不入流、無人問津。白宮新聞秘書萊維特稱，特朗普表示將繼續對沃爾茲和國家安全團隊極度信任。海格塞斯則否認在群聊中討論作戰計劃，稱沒人用短訊討論作戰計劃，批評戈德伯格是極無信用的騙子，多次散播謊言。

特朗普昨日再為沃爾茲辯護，稱對方是一個「吸取了教訓」的「好人」，稱「這是兩個月來唯一的小故障，而且並不是甚麼嚴重的問題」 ，戈德伯格在聊天群組中的存在「根本沒有影響」。分析指特朗普將在未來數天觀察事件的影響，並最終作出決定。有消息指沃爾茲可能會被迫辭職。本報綜合報道

美軍早前對也門青年運動武裝分子展開軍事行動。 美國總統 特朗普 美國國安顧問 沃爾茲 戈德伯格被加進了「青年運動PC小組」的群組。 美國副總統 萬斯 美國中情局局長 拉特克利夫 《大西洋月刊》總編戈德伯格 美國防長 海格塞斯