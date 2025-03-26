兩岸國際

誤加記者入通訊群組 美洩也門作戰情報

青年運動設施被美軍擊中。 青年運動設施被美軍擊中。
青年運動設施被美軍擊中。
特朗普強調打擊成功 外界關注管理漏洞
美國白宮周一承認，華府高層誤將一名記者加入討論打擊也門叛軍青年運動的通訊群組，令高度敏感的作戰計劃外洩。事件震撼美國政壇，民主黨人對此猛烈抨擊，要求徹查事件；總統特朗普表示不知情，並試圖淡化稱事件影響不大，因為打擊也門叛軍的行動非常有效。
《大西洋月刊》總編戈德伯格周一在名為《特朗普政府無意中給我發了戰爭計劃的短訊》的文章中披露，他本月11日在通訊平台Signal上收到國家安全顧問沃爾茲的邀請，並於13日被加入一個名為「青年運動PC小組」的加密聊天群組。群組內有18名成員，除了沃爾茲，還包括副總統萬斯、防長海格塞斯、中央情報局局長拉特克利夫及白宮副幕僚長米勒等人。
傳萬斯曾提推遲行動一個月
萬斯認為，歐洲比美國更受航運中斷影響，質疑應否協助打擊青年運動。他揚言不想再援助歐洲，又指應採取行動減低對沙特阿拉伯石油設備的影響，建議將行動推遲一個月，先做好輿論鋪墊並觀察經濟走勢。海格塞斯表示理解萬斯的擔心，但警告作戰計劃可能遭洩露，或以色列可能搶先發起攻擊，導致美方喪失主動權，主張立即行動。萬斯最終妥協稱，「我只是厭惡再次拯救歐洲。」
包括打擊目標武器時間安排
至本月15日、即美軍打擊也門前兩小時，海格塞斯在當日上午11時44分把作戰計劃發到群組，當中包括具體打擊目標、使用的武器類型、攻擊順序與時間安排等關鍵細節，也門最終亦果真如期受襲爆炸，群組成員內隨即互相祝賀、稱讚。戈德伯格表示，一度懷疑群組是假冒騙案，但至此相信內容屬實，於是退出群組。
白宮國家安全委員會發言人表示，戈德伯格在一份特別報告中披露的消息線索似乎是真實的，政府官員正在審查一個無意中被添加到群聊中的號碼。由於Signal並非華府認可的政府通訊平台，外界質疑官員使用未獲授權的軟件傳送敏感訊息，更加錯記者進群，引發違規及安全爭議，同時也暴露出美國國家安全體系存在嚴重的管理漏洞。
特朗普周一在白宮記者會上表示，自己是首次聽聞此事，強調關於青年運動武裝情報的洩露不可能造成影響，因為襲擊非常成功，又指《大西洋月刊》不入流、無人問津。白宮新聞秘書萊維特稱，特朗普表示將繼續對沃爾茲和國家安全團隊極度信任。海格塞斯則否認在群聊中討論作戰計劃，稱沒人用短訊討論作戰計劃，批評戈德伯格是極無信用的騙子，多次散播謊言。
特朗普昨日再為沃爾茲辯護，稱對方是一個「吸取了教訓」的「好人」，稱「這是兩個月來唯一的小故障，而且並不是甚麼嚴重的問題」 ，戈德伯格在聊天群組中的存在「根本沒有影響」。分析指特朗普將在未來數天觀察事件的影響，並最終作出決定。有消息指沃爾茲可能會被迫辭職。本報綜合報道
美軍早前對也門青年運動武裝分子展開軍事行動。美軍早前對也門青年運動武裝分子展開軍事行動。
美軍早前對也門青年運動武裝分子展開軍事行動。
美國總統 特朗普美國總統 特朗普
美國總統 特朗普
美國國安顧問 沃爾茲美國國安顧問 沃爾茲
美國國安顧問 沃爾茲
戈德伯格被加進了「青年運動PC小組」的群組。戈德伯格被加進了「青年運動PC小組」的群組。
戈德伯格被加進了「青年運動PC小組」的群組。
美國副總統 萬斯美國副總統 萬斯
美國副總統 萬斯
美國中情局局長 拉特克利夫美國中情局局長 拉特克利夫
美國中情局局長 拉特克利夫
《大西洋月刊》總編戈德伯格《大西洋月刊》總編戈德伯格
《大西洋月刊》總編戈德伯格
美國防長 海格塞斯美國防長 海格塞斯
美國防長 海格塞斯
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者