佔用警停車格 台議員遭騷擾

台灣彰化縣民進黨籍議員賴清美日前臨時將車輛暫停於派出所警用停車格，遭當天值班警員怒罵並要求駛離，網民亦批評她動用特權。賴清美周一表示，她於事發後連續接到17通不明來電騷擾，對此忍無可忍，揚言如果有人繼續騷擾，將採取法律措施。（綜合報道）