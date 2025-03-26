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上海30℃ 破最早現高溫紀錄
上海市昨日氣溫超過30℃，是自1933年以來氣溫最早踏入3字頭的一年，同時是當地史上3月第二高氣溫。當地預測，高溫天氣將到明日為止，之後轉為天陰多雲有陣雨的天氣，周四西北風風力增加，氣溫將降至12℃至19℃，周五最低氣溫可能跌至個位數。（綜合報道）
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