上海30℃ 破最早現高溫紀錄

上海市昨日氣溫超過30℃，是自1933年以來氣溫最早踏入3字頭的一年，同時是當地史上3月第二高氣溫。當地預測，高溫天氣將到明日為止，之後轉為天陰多雲有陣雨的天氣，周四西北風風力增加，氣溫將降至12℃至19℃，周五最低氣溫可能跌至個位數。（綜合報道）