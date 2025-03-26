台中賣市有地增收入惹批評
【本報綜合報道】台灣民進黨台中市議員陳俞融近日指出，市長盧秀燕上任6年來賣252筆市有地，面積約1.43個中央公園，總價值高達13.9億元新台幣（約3.3億港元），藉此增加市庫收入。台中市政府財政局否認相關指控，且當地實施嚴格出售限制。
被指總值3.3億 財政局否認
陳俞融指出，土地一旦賣出就難以回購，市有土地是全體市民的重要資產，亦是都市發展規劃的關鍵籌碼，市政府不該把賣地當成增加市庫收入的捷徑。
陳俞融要求市政府應優先考慮透過設定地上權、租賃等方式活化土地，以市民福祉為依歸，建立更嚴謹的土地處分評估機制，確保每筆土地的處分能為市民帶來最大效益。
台中市政府財政局澄清，6年來出售245筆市有土地，面積合計2.0597公頃，售價約12.34億元（約2.9億港元），主要是公有畸零地合併使用讓售、小面積且經評估無保留公用使用必要的土地，相較前市長林佳龍4年任內出售360筆市有土地，面積4.56公頃，總價款14.89億元（約3.6億港元），現任政府並無大量變賣土地情況。
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