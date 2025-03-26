網購中超聯年票 球迷被騙3600元

球迷田先生憶述，他由於早前錯過年票付款時間，因此在社交平台上尋找特殊渠道購買年票，很快就有人聯絡他，對方首先提出1,700元（約1,819港元）的報價，只比原價貴100元（約107港元）。

兩度掃碼付款

田先生於是在對方發來銀行收款二維碼後，沒多想就掃碼支付，但完成付款之後，對方又稱他付款時備註有誤，無法完成訂單確認，需要重新付款並且備註正確的姓名和身份證號後3位數字，此前支付的款項會退還，但支付第二筆1,700元後，他既沒有收到年票成功購買的資訊，也沒有收到前一筆款項退款，隨即意識到自己受騙。