增便利度入境通關 廣東打造旅遊強省

廣東省委辦公廳和廣東省人民政府辦公廳近日印發通知，為加快發展建設旅遊強省提出20條措施，要求加快建設粵港澳大灣區世界級旅遊目的地。其中包括提升入境遊便利度，推動用境外護照、回鄉證在內地辦理交通出行、文旅消費等個人事務，擴大境外銀行卡覆蓋面等。

全省將實施文旅投資100項在建重大項目和100項重點招商項目的「雙百計劃」，力爭到2027年，全省年接待遊客突破9.5億人次，旅遊總收入突破1.3萬億元人民幣（約1.4萬億港元），至2030年建成高水平旅遊強省。

聯動周邊跨區旅遊線路

當局將加強旅遊宣傳推廣，開展「周末歎廣東」宣傳推廣計劃，聯動周邊地區打造跨區域旅遊線路產品，設立海外旅遊推廣中心，加強境外市場營銷。當局又提出優化簽證和通關政策，包括優化經港澳地區外國旅遊團入境珠三角地區和汕頭市144小時免簽政策；亦要提升入境旅遊服務便利度，落實境外旅客購物離境退稅政策，鼓勵更多商戶申請成為退稅商店；並完善重點文旅場所、綜合客運樞紐等的多語種服務。本報綜合報道