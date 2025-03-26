學校起訴教育局 法院立案受理

浙江省溫州市永嘉縣博聞學校2019年將教育局起訴至法院，指摘對方交付的校舍不符合安全標準，惟相關訴求於兩次審判中均遭駁回。內媒周日報道，浙江省高級人民法院日前已經立案，受理永嘉縣博聞學校的再審申請。（綜合報道）