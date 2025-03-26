兩男涉椏杈殺小鸊鷉 當局追查

四川省成都市錦城湖公園近日傳出有兩名男子用椏杈射死湖中一隻小鸊鷉。成都市公園城市建設管理局工作人員周一證實事件，指公安及野保部門已介入調查處理此事。小鸊鷉棲息於湖泊、水塘、水渠、池塘和沼澤地帶，也見於水流緩慢的江河和沿海蘆葦沼澤中。（綜合報道）