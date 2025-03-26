以權性侵下屬 副排長判囚29月

判決書指出，在陸軍馬祖防衞指揮部北高守備大隊擔任副排長的阿國，2016年7月起開始頻繁要求士兵小明在據點的寢室內替自己塗乳液和按摩，並於2017至2018年間某日，在寢室內要求對方替他口交。由於阿國當時為直屬長官，小明擔心未來在軍中受刁難，因而讓對方性侵。直到2022年有人在Facebook發文揭露事件後，部門才開始軍紀調查。

阿國在審理時承認，請小明到寢室幫忙塗乳液數次，但否認性侵對方。阿國辯稱，在兩次小明宣稱遭到性侵期間，他分別因訓練而未返回馬祖，未接觸對方。另於基地任務訓練期間，兩人隸屬不同排組，不會有職務上接觸。小明則指，被性侵後曾把染有精液的紙巾放在雜物庫房，並給同袍看。法官審理後認定，阿國身為部隊長官，藉上下隸屬關係，令小明迫於不對等條件下，隱忍委曲求全而遭性侵，嚴重損害小明人格尊嚴及心理健康，並損及單位形象，故作出上述裁決。