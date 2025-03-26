天網2025啟動部署反腐追逃追贓
【本報綜合報道】中央反腐敗協調小組國際追逃追贓和跨境腐敗治理工作辦公室周一召開會議，研究部署反腐敗國際追逃追贓和跨境腐敗治理工作，決定啟動「天網2025」行動。
去年行動追回1597人
會上指出，去年辦公室各成員單位和各省區市一體構建追逃防逃追贓機制，持續加大跨境腐敗治理力度，各項工作取得明顯成效。針對今年行動部署，國家監委將牽頭展開職務犯罪境外追贓挽損專項行動，公安部展開「獵狐」專項行動，中國人民銀行會同公安部展開預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，中央組織部會同公安部、國家移民管理局做好「裸官」任職崗位管理、公職人員因私出境違規問題治理等工作。
會議又要求，深化反腐敗國際合作，縱深推進跨境腐敗治理，健全追逃防逃追贓機制，保持對外逃腐敗分子的強大攻勢，助力打好反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰。據早前中央紀委工作報告，「天網2024」行動共追回1,597名外逃人員，追贓182.8億元人民幣（約198億港元）。
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