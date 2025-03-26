天網2025啟動部署反腐追逃追贓

去年行動追回1597人

會上指出，去年辦公室各成員單位和各省區市一體構建追逃防逃追贓機制，持續加大跨境腐敗治理力度，各項工作取得明顯成效。針對今年行動部署，國家監委將牽頭展開職務犯罪境外追贓挽損專項行動，公安部展開「獵狐」專項行動，中國人民銀行會同公安部展開預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，中央組織部會同公安部、國家移民管理局做好「裸官」任職崗位管理、公職人員因私出境違規問題治理等工作。