兩岸國際

美思明智5華工拘留2年獲釋

美國盡職審查公司美思明智集團（Mintz Group）的北京辦事處前年3月遭突擊搜查，多名員工被拘留。英媒周二報道，美思明智5名中國員工被當局拘留兩年後，已全部獲釋。知情人士透露，美思明智這些員工被指控從事超出公司營業執照範圍的活動。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者