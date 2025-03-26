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美思明智5華工拘留2年獲釋
美國盡職審查公司美思明智集團（Mintz Group）的北京辦事處前年3月遭突擊搜查，多名員工被拘留。英媒周二報道，美思明智5名中國員工被當局拘留兩年後，已全部獲釋。知情人士透露，美思明智這些員工被指控從事超出公司營業執照範圍的活動。（綜合報道）
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