美思明智5華工拘留2年獲釋

美國盡職審查公司美思明智集團（Mintz Group）的北京辦事處前年3月遭突擊搜查，多名員工被拘留。英媒周二報道，美思明智5名中國員工被當局拘留兩年後，已全部獲釋。知情人士透露，美思明智這些員工被指控從事超出公司營業執照範圍的活動。（綜合報道）