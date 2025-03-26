兩岸國際

菲3船傳南海遭華9船包圍

菲媒周一報道，菲律賓海岸防衞隊海警船巴加凱號（BRP Bagacay）、帕格布阿亞拿督號（BRP Datu Pagbuaya），及一艘菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）巡邏船，當天在南海黃岩島一帶，被9艘中國海警船和海上民兵船包圍，雙方緊張對峙。中國、菲律賓政府暫無回應。（綜合報道）
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