陸配亞亞限期前離台 夜抵福建

【本報綜合報道】網名「亞亞在台灣」的在台大陸配偶劉姓女子因直播期間發表涉武統台灣言論，被台灣移民署廢止在台依親居留許可，須於周三前離境，並已於昨晚8時45分搭飛機前往福建福州。劉女曾向法院聲請停止執行但被駁回，仍可抗告。她與丈夫等人昨日上午在台灣內政部外舉行記者會，要求撤銷對她的行政處分。現場有支持和反對驅離的民眾發生肢體衝突，需警方介入制止。

內政部外記者會現衝突 台灣國際家庭互助協會昨日陪同劉女在內政部大樓外舉行記者會指控「高等行政法院為虎作倀、侵犯人權」，並高喊「移民署違反國際公約、移民署迫害陸配」等口號。

劉女表示，她在大陸出生，結婚之後在台灣生活10幾年，見證兩岸變化，自己不希望發生戰爭，也主張和平統一。她認為，大家都說她鼓吹武統、要把她驅離，但是她並無找到鼓吹武統的影片。

劉女的丈夫也在事發後首度現身，全程用台語發言，強調自己出生在台灣，希望法律有公平正義，也會與妻子同進退，強調若對方被限期出境，自己也要離台。現場支持和反對群眾爆發激烈衝突，互不相讓，至少40名警員到場維持秩序，隨後仍有零星口角與推擠的情況發生。