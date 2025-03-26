王文濤晤庫克 交流蘋果公司在華發展

【本報綜合報道】中國商務部部長王文濤周一會見美國蘋果公司行政總裁庫克。雙方就蘋果公司在華業務發展、中美經貿關係等議題進行了交流。

王文濤表示，中國經濟展現了強大的韌性和活力，已經成為創新發展的熱土；中國堅定不移擴大對外開放，向外資企業提供公平競爭環境，支持外資企業產品公平參與以舊換新等擴消費政策。中方歡迎蘋果公司擴大在華投資，深度融入中國市場，共享發展機遇。

王文濤強調，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，作為全球最大的兩個經濟體，中美加強經貿合作符合經濟規律，脫鈎斷鏈將損及各方利益。美方採取的單邊加徵關稅等限制措施干擾企業經營預期，為世界經濟帶來不確定性。中方願與美方一道，通過平等對話為企業創造更穩定的政策環境。

庫克稱加大投入供應鏈 庫克表示，蘋果公司在華發展是兩國經貿合作互利共贏的典範，將持續加大在華供應鏈、研發、社會公益等領域的投入，支持中國高質量發展。他指工商界是兩國溝通的天然橋樑，蘋果公司願為中美經貿關係穩定健康發展發揮積極作用。