美媒指解放軍已準備 空海網切斷聯繫圍台

採5大步驟 圖迫使屈服 美媒《華爾街日報》周日報道指，解放軍已做好包圍台灣的最充分準備，以切斷台灣與外界的聯繫，試圖迫使台方屈服，從軍演可了解陸方將如何實施封鎖，主要分為空中、海上與網絡3大行動，採取發動攻勢、建立封鎖、填補缺口、切斷進出、網絡隔離5大步驟。

報道指，大陸封鎖台灣將是引發全球危機的戰爭行為，將激起台灣的軍事回應，迫使美國總統特朗普決定美軍是否協防台灣。美國國防部、軍事專家和台灣方面的監測共同勾勒出封鎖將如何成形，以及解放軍的準備情況。台灣專家指出，特朗普對台立場可能是大陸是否採取行動時要考慮的最重要因素。

或先襲港口機場切海纜 分析認為，大陸或先空襲台灣港口、機場等基礎設施，並派戰機、直升機和無人機湧入台灣空域；大陸軍艦可能包圍台灣本島，並與台灣海岸線保持距離以避開岸基反艦導彈。大陸擴大的海警部隊為解放軍提供近岸戰力，其海上民兵亦填補了部署缺口。大陸可能派潛艇在台灣主要港口外布雷，阻止商船靠近；甚至派貨船拖錨航行切斷台灣海底電纜，並網攻台灣軍事指揮和金融系統。報道也指出，特朗普政府的台灣政策並不明朗，有可能出現的情況是，美國在孤立主義政策下完全退出台海問題。

台購美F16V辦交機典禮 另一方面，台灣空軍早前證實，向美採購的首架F16V（Block 70）戰機近期將在美國原廠舉辦交機典禮，軍方屆時將應製造商洛歇馬丁邀請，偕美方人員一同出席見證。台媒昨日消息指，該新機周五將在南卡羅萊納州工廠正式交付。

消息指，向美採購的首架F16V戰機已下線出廠，預計周五在南卡州格林維爾縣的洛歇馬丁工廠舉辦交機典禮。台防務部門與空軍目前尚未證實消息，但早前曾透露會派台灣防務部門副部長、空軍司令部副參謀長等人率團赴美接收。本報綜合報道