泰國會審總理不信任動議

泰國國會昨日開始辯論針對總理佩通坦的不信任動議，反對派將就經濟不景及其父親兼前總理他信對政府的影響力過大展開質詢。由於執政聯盟地位穩固，預計動議明天表決時不會獲得通過。泰國去年僅錄得2.5%經濟增長，遠遠落後於東南亞其他國家，反對派指摘政府未正視國內結構性問題和家庭債務高企。（綜合報道）