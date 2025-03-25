巴拿馬運河風波 美商務部長解畫

【本報綜合報道】美國商務部長盧特尼克近日在一檔播客節目上接受專訪，首次詳細披露巴拿馬運河港口經營權改變的幕後故事，形容總統特朗普並非信口開河，所有行動背後都有專家提供清楚、經調查的依據。

稱經詳查 總統非信口開河 盧特尼克透露，特朗普最初把他叫來，對他說「巴拿馬運河有些不對勁」，要他去調查，當他奉命前往運河後，發現運河東入口的深水港和西入口的深水港全都是中國人控制，連橋都是中國人建造。他其後找到一位經營大型航運公司的朋友，並要求對方架起兩部手機從運河上方拍攝，發現貨櫃船側面、當地商店有70%都是中文。

盧特尼克續指，他獲得線索後隨即進行法律研究，並告訴特朗普：「我有你要的東西。」特朗普翌日上午與他通話一小時，並於午後在旗下社交平台「真相社交」（Truth Social）發布一張美國國旗在巴拿馬運河飄揚的照片，並配文:「歡迎來到美國運河！」盧特尼克坦言，許多人都以為特朗普總是隨便亂講話，但他周圍的幕僚其實早已為他做好調查。

美國商務部長

盧特尼克