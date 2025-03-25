機上如廁半小時 遭爆門致露械並拘捕 兩客控告聯合航空及美國土部

【本報綜合報道】美國聯合航空一名男乘客早前以便秘為由使用飛機廁所約半小時，機長卻強行破門令他當眾露械，事主與同行人士再被美國海關及邊境保護局（CBP）人員鎖上手銬押解落機。兩名乘客上周三入稟曼哈頓聯邦法院起訴聯合航空和國土安全部。聯合航空拒絕回應事件。

錯過轉飛紐約市航班 新澤西州猶太教正統派教徒利布（Yisroel Liebb）、友人瑟巴格（Jacob Sebbag）今年1月28日乘搭航班，從墨西哥圖盧姆飛往美國休斯敦，飛行時間約兩小時。利布期間進入機尾廁所20分鐘後，機艙服務員喚醒瑟巴格要求他前往廁所了解，利布稱便秘，保證很快用完廁所。再過約10分鐘，機長出面要求瑟巴格檢查友人情況，之後大聲喝令利布立即離開廁所。利布稱需要時間整理，機長強行撬開門鎖並拖出利布，利布當時因尚未穿上褲而露出下體。機長之後將利布和瑟巴格推回座位並威脅要逮捕，又評論兩人的信仰和猶太人行為。

客機降落休斯敦後，約6名CBP人員上機押解利布和瑟巴格落機。利布詢問被捕依據，執法人員反而鎖緊手銬，說：「這不是縣或州。我們是國土安全部。你們在這裏沒有權利。」兩人被關入拘留室並接受行李搜查，導致錯過轉飛紐約市的航班。聯合航空免費為他們預訂翌日班機，但兩人須自行支付過夜酒店和食物費用。