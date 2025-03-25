聯合航空刁難年幼病客 道歉敷衍 家屬拒再搭

禁美內陸機上用呼吸機 無視FAA核准文件 美國聯合航空早前強迫一名兒童乘客停用並收起維生醫療設備，其母親不滿機長當時語帶羞辱而公開事件。聯合航空聯絡該名母親致歉，但她周日指摘聯合航空道歉並不誠懇且不尊重乘客，決定以後不再乘搭聯合航空。

去程准使用 回程促拆下 母親索托馬約爾（Melissa Sotomayor）本月8日帶兩歲兒子乘搭從佛羅里達州坦帕市前往新澤西州紐瓦克市的回程航班。她指兒子是早產兒且病情複雜，依靠氣管造口使用呼吸機維生，登機前取得聯合航空同意，去程時亦順利出發。但回程時，機艙服務員要求她拆下兒子的呼吸機置於座位下方。索托馬約爾出示醫療許可，機組人員仍堅持要求，更警告如果她不守規定，機組可能會安排兩人調位。索托馬約爾再次出示文件，指該座位是由聯合航空無障礙部門選定。

機艙服務員當時聲稱，在飛機爬升至足夠高度前停用醫療設備不會出事，但索托馬約爾拒絕。機長介入批評索托馬約爾很難相處，並指其兒子的醫療設備對其他乘客和自身構成危險，指控她未遵守聯邦航空局（FAA）指引。她反駁指，兒子使用醫療設備經過FAA核准，並出示相關文件，機長則指讓其兒子搭飛機很危險，索托馬約爾重申已獲醫療許可。航班最終延誤超過一小時才起飛。

索托馬約爾批評聯合航空荒謬，並對被別人當眾如此對待、受到如此羞辱感到非常難過。她說：「機長跟我說話時，好像我是故意在危害我的兒子，他們不願意聽我的兒子是靠這些設備來維持生命。」聯合航空稱已聯絡索托馬約爾以解決她的疑慮，並對她表示歉意。索托馬約爾透露，聯合航空道歉時指機艙服務員報告事件屬於隔板座位問題，但她指機艙服務員當時從未提及。本報綜合報道