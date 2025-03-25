美烏代表團會談 商保護關鍵設施

【本報綜合報道】烏克蘭國防部長烏梅羅夫周日表示，烏克蘭和美國代表團當日在沙特阿拉伯首都利雅得開始舉行會談，重點討論保護能源設施和關鍵基礎設施等議題。

烏梅羅夫當晚在社交媒體上發文，表示正執行總統澤連斯基的指示，實現公正和平並加強安全，又指烏方正在解決一些複雜的技術問題，烏方的代表團包括能源專家以及海軍和空軍的代表。

烏克蘭總統澤連斯基周日晚在視像講話中表示，烏克蘭和美國代表團當天在沙特阿拉伯舉行的會談有建設性及非常有益。他同時呼籲各方繼續對俄羅斯施壓以促使俄方實現真正停火。澤連斯基稱，俄羅斯是唯一在拖延衝突的一方，各方需要對俄羅斯施壓，否則俄方將繼續忽視達成停火的外交努力。

俄指烏無人機施襲 美俄官員昨日在沙特阿拉伯利雅德開會、商議擴大俄烏停火之際，俄羅斯國防部指摘，烏克蘭武裝部隊出動無人機，再次襲擊俄羅斯邊區能源基礎設施，批評烏軍行動與烏克蘭總統澤連斯基的表態相反，持續蓄意攻擊俄方能源設施。