美俄續商停火協議 料涉黑海能源設施

傳華府拉攏普京澤連斯基4‧20前達更廣泛共識 美國和俄羅斯代表團昨日再在沙特阿拉伯利雅得舉行會談，討論俄烏戰事停火。預料雙方將深入探討實施為期30天的能源基礎設施停火協議細節，並可能擴展到黑海停火。有美媒指出，華府推動俄羅斯和烏克蘭達成更廣泛停火，目標在4月20日之前達成停火協議。

會談在本港時間昨日下午約3時，在利雅得一間酒店進行。美方由白宮國家安全委員會官員匹克（Andrew Peek）和國務院政策規劃主任安東（Michael Anton）率團；俄羅斯代表團由聯邦委員會國際事務委員會主席卡拉辛（Grigory Karasin）及俄羅斯聯邦安全局局長顧問貝塞達（Sergey Beseda）率領。

倡海上停火 以便恢復糧運 俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，美國總統特朗普提議在利雅得討論黑海航運安全倡議，俄羅斯總統普京表示同意。俄方預計，會談期間雙方將主要討論可能恢復涉及黑海航運安全倡議的細節，這是普京和特朗普在最近舉行的電話交談中討論過的議題。同時，克里姆林宮此前表示，除了黑海倡議外，不排除利雅得會談可能會涉及與烏克蘭問題相關的其他問題可能性。

較早前美國國家安全顧問沃爾茲指在美國斡旋下，俄羅斯開始與烏克蘭展開接觸。他指特朗普與普京上周通電話後，雙方達成針對基礎設施的空中停火協議。接下來，美國將討論黑海的海上停火，以便俄烏恢復糧食、燃料運輸，重啟黑海地區的貿易往來。之後，美方將提出俄烏實控線及實際的前線停火問題，包括核查措施、維和、凍結前線等，以及信心建立措施，例如讓俄羅斯帶走的烏克蘭兒童回家。最後推動俄烏達致更廣泛、永久性的和平。

美媒周日引述知情人士稱，今年的4月20日既是西方教會，也是東正教會的復活節，美國希望在此前推動俄烏達成更廣泛停火。但白宮承認，由於雙方立場相差甚遠，達成這一目標的時間或會推遲。據了解美國立場的人稱，雖然普京在談判中提出很多要求，但特朗普明白，任何協議都必須在烏克蘭接受後才算成功，因此他不準備做出太多讓步，而在達成長期停火協議之前，美國也不會同意舉行峰會。

華否認擬向烏派維和部隊 中國外交部發言人郭嘉昆昨證實，烏克蘭危機「和平之友」小組在美國紐約再次舉行會議。會後發表成果文件，強調會議非常成功，重申通過政治談判和外交手段解決衝突。另外，郭嘉昆指有關中國擬向烏克蘭派遣維和部隊的報道完全不實，中方在烏克蘭危機問題上的立場是一貫及明確。本報綜合報道