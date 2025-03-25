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朝稱壓倒性打擊力遏侵略者
平壤再次批評美韓舉行聯合軍演。
北韓官媒朝中社周一再發文批評美韓上周四完成的「自由護盾」年度軍演，指控是有預謀的挑釁性核戰演習，並揚言具備任誰都無法制止的驚人攻擊力、壓倒性打擊力，才是防止戰爭、有效遏制和控制侵略者所有威脅的最可靠保障。（綜合報道）
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