兩岸國際

朝稱壓倒性打擊力遏侵略者

平壤再次批評美韓舉行聯合軍演。 平壤再次批評美韓舉行聯合軍演。
平壤再次批評美韓舉行聯合軍演。
北韓官媒朝中社周一再發文批評美韓上周四完成的「自由護盾」年度軍演，指控是有預謀的挑釁性核戰演習，並揚言具備任誰都無法制止的驚人攻擊力、壓倒性打擊力，才是防止戰爭、有效遏制和控制侵略者所有威脅的最可靠保障。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者