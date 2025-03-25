尹錫悅彈劾案 憲院或周五宣判

南韓總統 尹錫悅

【本報綜合報道】南韓政界本周迎來「動盪一周」，憲法法院昨日駁回了總理韓德洙的彈劾案，而最大在野黨共同民主黨黨魁李在明涉嫌違反《公職選舉法》案的二審判決亦即將出爐。最受關注的莫過於總統尹錫悅彈劾案，憲法法院也有可能本周宣判。

李在明案二審判決明出爐 韓媒指，韓德洙彈劾案的結果可能成為推測尹錫悅彈劾案部分判決結果的指標，因此韓德洙案判決結果備受關注。此外，首爾中央地方法院刑事合議25庭昨日對尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂罪進行第二次庭前會議。明日，法院將對李在明違反選舉法案作出二審判決。一審法院去年11月15日作出判決，判處李在明有期徒刑一年，緩刑兩年。若終審法院維持判決，李在明將失去國會議員資格，無法參加下屆總統選舉。

至於尹錫悅彈劾案，鑑於過往的總統彈劾案的宣判日均定在周五，以及宣判前後的安全問題等，外界猜測憲法法院於周五宣判的可能性較大。但若法官本周仍無法達成一致意見，宣判日期可能延至4月。另外，首爾中央地方法院昨日決定4月14日正式開始尹錫悅內亂案的刑事審訊，當天傳喚副總理兼企劃財政部長官崔相穆和外交部長趙兌烈作為證人出庭。

南韓外長 趙兌烈