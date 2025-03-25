韓德洙彈劾案駁回 復任總理代總統

首爾戒嚴後拒委任憲院法官 在野黨追擊 南韓憲法法院昨日宣布駁回對總理韓德洙的彈劾，他已即時恢復總理兼代總統職務，時隔87天返回首爾政府大樓辦公。總統辦公室表示，裁決再次證明國會濫用彈劾是一次鹵莽和惡意的政治攻擊，希望韓德洙重返工作崗位能成為國家事務正常化的起點。

總統尹錫悅去年12月3日頒布緊急戒嚴令，國會於同月14日通過針對他的彈劾案，他即時停職，由韓德洙代理總統職務。惟韓德洙因拒絕委任憲法法院法官，同樣遭最大在野黨共同民主黨動議彈劾，該黨提出5項彈劾理由，包括對《金建希特檢法》和《蔡上等兵特檢法》行使否決權、參與緊急戒嚴相關內亂行為並對此袖手旁觀、構建總理與執政黨黨魁聯合執政體制、迴避任命內亂案常設獨立檢察官、拒絕任命憲法法院法官候選人。國會於去年12月27日表決通過彈劾韓德洙，是南韓憲政史上首次通過彈劾代理總統。韓德洙停職後，總統及總理權限改由副總理兼企劃財政部長崔相穆代行。

根據憲法法院判決，8名法官中有5人反對，一人接受，兩人完全否決整項彈劾案。5名反對的法官中，4人判定韓德洙暫緩任命國會選出的憲法法院法官候選人趙漢昌、鄭桂善、馬恩赫是違憲和違法，但不能認定為辜負民意的行為，因此不能成為解職理由。另一名法官則認為，由於不存在立即任命的義務，所以暫緩任命並不違憲或違法。

對於國會主張韓德洙是緊急戒嚴的共謀者、縱容者、輔佐者，所以應受彈劾，法院同樣不予採納，認為找不到任何證據或客觀資料證明韓德洙採取建議召開國務會議等積極行動，為頒布戒嚴令提供程序上的正當性。

另外2項指控亦不被接納 至於構建總理與執政黨黨魁聯合執政體制、行使特檢法否決權兩項指控，法院亦不接納。唯一同意彈劾案的法官鄭桂善判決意見指出，韓德洙未及時要求推薦內亂特檢候選人，嚴重違反特別檢察官法、憲法、國家公務員法等，加上拒絕任命法官，是應被免職的錯誤，所以認為他應免職。

國會議長稱解決憲法解釋空白 國會議長禹元植昨日稱，憲法法院的裁決明確了「國務總理彈劾案在國會通過需要過半數的現任議員表決贊成」，確認了國會表決的合法性，解決了憲法解釋的空白，具有重大意義。他表示，憲院判決明確指出，韓德洙拒絕任命國會推選的3名憲院法官候選人違反《憲法》和法律，呼籲韓德洙立即任命憲法法院法官候選人馬恩赫。本報綜合報道