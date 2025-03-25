台灣南投雪中攀山 單日發現4人罹難

台灣南投山區日前降雪，近日天氣放晴，周日一日內尋獲3宗山難的4具遇難者遺體。其中，一對來自高雄的男女同事攀登玉山主峰墜谷身亡；另外兩人分別攀登能高越嶺古道、合歡西峰失蹤後死亡。

南投縣消防局上周五晚間接報，曾姓男子獨自攀登能高越嶺古道，原定上周四落山返家，但家屬遲遲未聯繫上他。搜救人員發現，曾姓男子將座駕停泊在屯原登山口，經擴大搜索，周日下午1時許在深堀山下方約100米溪溝尋獲其遺體，目前已運送下山交給家屬。

2人死於溪旁 2人墜深谷 同於上周五，有網民在Facebook發文協尋一名陳姓男子，指他上周四獨自攀登合歡西峰，原定當晚回到民宿，但傍晚6時29分給民宿老闆發送最後一條訊息後便失去聯絡。南投縣消防局接報後派遣搜救隊連日搜索，周日中午透過航拍機於合歡溪攔砂壩附近小溪發現陳男，他外表傷勢嚴重，已明顯死亡。

至於一對遇難男女同事，是來自高雄的26歲陸姓男子和25歲林姓女子。兩人申請上周五攀登玉山主峰及北峰，預計周日落山，上周六同行友人報稱二人失蹤，搜救直升機發現二人墜落380米深谷，身體部分遭積雪覆蓋。搜救隊周日經陸路入山，歷經4小時尋獲兩人，證實罹難。本報綜合報道