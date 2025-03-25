兩岸國際

安徽3未成年女失蹤 25公里外尋回

安徽省淮南市鳳台縣3名14歲少女上周三一同失蹤，應急救援服務隊上周六證實上周四已在25公里外尋獲，她們在公廁度過一夜。經了解，3名少女出走是因為家庭平時關愛較少，加上正處於青春叛逆期，事發前還因學業問題被老師約談。（綜合報道）
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