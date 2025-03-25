渝廈高鐵重慶段 時速可達385公里

新建渝廈高鐵重慶東至黔江段（渝廈高鐵重慶段）近日在前期逐級提速、聯調聯試的基礎上，展開最高測試速度等級提速試驗，試驗列車順利跑出每小時385公里的試驗目標速度值。渝廈高鐵重慶段於2020年5月開工建設，2024年10月開始鋪軌，同年12月全線正線鋪軌完成。（綜合報道）