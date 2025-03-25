刷信用卡炒黃金 銀行公告列違禁

網民宣稱成本低 價格波動可致虧 金價屢創新高之際，有網民聲稱用信用卡支付30萬元人民幣（約32.5萬港元）購買黃金，待金價上漲時出售獲利。興業銀行、江蘇銀行等近期發布信用卡資金用途規範公告，禁止資金用於投資理財領域。

社交媒體上不少網民宣稱，可以「空手套白狼」炒金，社交平台上「挑戰信用卡買金條，還款日賺差價」、「買金全靠信用卡」等傳播用信用卡買黃金的攻略比比皆是。攻略指出，首先用信用卡在金店或其網購平台買入黃金，隨後借助免息期等金價上漲，通過銀行、金店或第三方平台回收黃金，用差價償還卡數並賺錢。網民稱，通過信用卡的免息期、分期免息或滿減活動，令買金成本進一步降低。

限制消費不可用於投資 對此，江蘇銀行上周三發布公告稱，近期黃金價格波動較大，不法分子通過「炒金」、「搶金」、「套現」等各種手段誘導持卡人進行信用卡炒金類投資。公告強調，該行信用卡僅限於持卡人日常消費使用，不得將信用卡資金以任何形式投資於理財領域，若金價波動導致虧損，持卡人需自行承擔價差、手續費等成本，甚至形成不良信用紀錄的風險。

較早前，興業銀行信用卡中心也發布了《關於進一步明確信用卡資金不得用於黃金投資領域的公告》。公告稱，炒金行為不僅違反信用卡使用規定，更存在巨大資金風險。針對此類行為，興業銀行信用卡中心表示，該行會根據監管規定和風險管理需要適時調整相關限制類領域範疇及交易限額，如持卡人信用卡交易出現監管限制行為或該行認定的風險特徵時，可能會導致交易失敗。本報綜合報道