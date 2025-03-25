台逐3陸配 健保工作權傳俱取消

【本報綜合報道】網名「亞亞在台灣」的在台大陸配偶劉姓女子，因在網上鼓吹武統台灣的言論被移民署廢止居留許可，須在周二限期離境。台媒周一報道，除了劉女之外，另有兩名陸配女子因宣揚類似言論被查。有知情官員表示，3人的健保、居留期間的工作權也被一併強制取消，不得享用健保及在台工作。

近日有大批民眾向移民署等單位，檢舉在台陸配網紅拍片宣傳統戰或贊成武統等言論，包括經常在台北街頭進行直播的「恩綺」，多次提及「台灣是中國不可分割的一部分」等；發表「遲早紅旗插滿台灣」的「小微」，已被官方列入調查。

指言論製造兩岸對立 知情官員表示，這些陸配發表上述言論，是為了在短片平台上賺取大陸粉絲的流量。利用兩岸資訊落差，及大陸民眾不清楚台灣情況，她們在直播期間的言論嚴重製造兩岸對立。

官員指出，相關部門正調查陸配背後是否有北京當局的力量牽引，而被廢止居留許可的陸配，除管制5年不得再申請依親居留外，她們的健保也會被強制取消，也不能在台灣工作。