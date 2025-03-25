違規用無線電 2人威脅國安受罰

【本報綜合報道】國家安全部周日公布兩宗涉及違規使用無線電設備、對國安造成威脅案例。其中，境內人士張×接受境外勢力指揮後，私建無線電台傳播虛假資訊，擾亂社會秩序被捕。

經調查，國家安全機關工作發現，張×通過互聯網結識境外某組織成員，獲鼓動搭建無線電台，若發送相關訊息後可獲豐厚報酬。

張×於是網購配件，在成員指導下違規搭建無線電台，並獲取要傳播虛假訊息內容。縱使他之後發現對方提供訊息均為虛假，不過在金錢誘惑及僥倖心理驅使下，仍在知情情況下，利用無線電台傳播上述訊息。

另一案例則提及，國家安全機關工作發現，境內某軍港附近架設有可疑設備，持續搜集敏感信號。經調查，家住軍港附近、無線電愛好者鄭×偶然收到境外某數據公司郵件，邀請其免費領取無線電設備。不到一個月，他收到寄來無線電設備，並按要求在自家露台架設，導致軍港附近海域大量船舶位置動態訊息流出，最終被沒收上述設備及接受處罰。

提供網絡水軍 3人就擒 另一方面，公安機關網安部門最近破獲一宗有償提供虛假流量服務「網絡水軍」案件，一共拘捕3人。疑犯安××、臧××及季××違反國家法律規定，以營利為目的，搭建專門網站，配裝手機機房，聯繫尋找各大網絡社交平台上需要提升人氣熱度網絡直播間，非法向他人有償提供虛假人氣（在線人數）、漲粉、點讚、評論及播放量等服務，每次按不同服務數量收取數十元至數百元人民幣不等，涉嫌非法經營罪。