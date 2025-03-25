擬向華船徵進港費 美業界憂毀滅經濟

貿易代表辦舉行聽證會 美國貿易代表辦公室（USTR）昨日起一連兩日舉行聽證會，討論向中國製船隻徵收進港費計劃，擬議措施包括對中國製造的船舶每次進入港口收取高達150萬美元（約1,170萬港元）的費用，以及對擁有或訂購中國製造船舶的營運商收取100萬美元（約780萬美元）的費用。

應聯合鋼鐵工人工會、國際機械師和航空航天工人協會等五大全國性工會的要求，USTR去年對中國海事、物流和造船業啟動調查，並於總統特朗普今年1月就職前夕發布報告，認定中國已瞄準全球海運業並試圖佔據主導地位。

USTR冀消除華行業主導 USTR今年2月21日發布初步提案，要求對中國製船隻收取進港費，藉此創造籌碼，消除中國在相關行業的主導地位。全球最大船舶經紀商Clarksons估計，根據USTR提議，去年有83%靠泊美國的貨櫃船會被徵費，三分之二的汽車運輸船和近三分之一的油輪也將被收費。

多方指致商品價飆通膨 多名業界人士去信USTR，稱USTR提議毫無意義，可能對美國經濟造成毀滅性打擊，使美國商品在國際上價格過高，導致貿易從美國區域樞紐轉移到加拿大和墨西哥，亦會導致美國主要港口不堪重負，全球運費和國內通膨率上升。參與聽證會的世界航運理事會行政總裁（CEO）克拉梅克（Joe Kramek）亦表示，USTR提議行不通，只會懲罰美國消費者、企業，對農民影響尤甚，並威脅就業市場。本報綜合報道