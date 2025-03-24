划船夜釣被沖走 海南10歲童獲救

歷17句鐘奇幻漂流 中國海南省陵水黎族自治縣赤嶺村一名10歲男童上周五獨自划船出海釣魷魚，期間不小心打瞌睡，結果在夜間風浪下迷失歸家方向，在海上漂流一日一夜遠至三亞，幸獲釣魚船救起。此事被網民戲言是現實版本《少年Pi的奇幻漂流》。陵水縣警方昨日表示男童已由父母接回，平安返家。

施救釣魚船的船長小楊憶述，前日下午2時多帶客人出海釣魚，遠遠看到一艘綠色小船飄蕩及聽到求救聲，駛至附近發現一名小朋友裸露皮膚曬得通紅，缺糧缺水。男童見到大人，哇一聲哭了，而且虛弱無力，要吃麵包、喝牛奶以補充體力。

皮膚通紅缺水糧 屢求救未果 男童稱，前一天晚上9時在赤嶺村附近釣魚時被沖走，在海中漂流約16公里，途中看到三亞海上觀音像，也曾向過路船大喊求救未果。地圖搜索顯示，赤嶺村距男童獲救的三亞後海灣陸地距離超過30公里。小楊一行人其後掉頭返航送男童上岸並報警。

男童被救上船時，魚竿還吊有一條實為假餌的小魚，不少網民笑稱「釣魚佬永不空手回家」。小楊昨日前往男童家探望，並且回應網民最關心問題指男童未被父母責罰，已經又開心地跑出去玩了。有三亞從事海釣的船長介紹，純靠體力划槳從赤嶺村漂至三亞，除了要看天氣、風浪情況外，對槳板掌握也需有一定經驗，對只有10歲男童來說已經難得。本報綜合報道