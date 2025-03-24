韓山火延綿不熄 4消防英勇殉職

焚毀面積達7200足球場 700多人疏散6受傷 南韓多地發生大規模山火，造成4名消防員喪生，6人受傷，700多人緊急疏散。山林廳上調忠清南道、全羅道、慶尚道的山火危機預警級別至最高嚴重級別。山火肆虐下，慶尚南道、慶尚北道及蔚山市進入災難狀態。

逾1300公職人員投入灌救 慶尚南道山清郡山火自上周五以來持續蔓延，森林專業撲火隊、公務員、消防和軍警等1,300多人和120多台設備投入灌救，但明火仍未受控。

在撲救過程中，昌寧郡4名消防員遇難，5人受傷，還有一名居民受傷。山火導致267名居民緊急疏散避險，7棟房屋燒毀。

慶尚北道義城郡安平面槐山里、蔚山市蔚州郡溫山邑同日發生山火，山林廳對兩地發布3級響應，但強風和天氣乾燥影響滅火。隨着火勢持續蔓延，火災現場附近列車和高速公路臨時管制，大批居民緊急疏散。山火已焚毀至少5,142公頃森林面積，相當於7,205個足球場大小。

中國駐釜山總領館謹提醒領區中國公民及時留意山火動態，合理安排出行，避免前往相關區域；遵從當地政府避災、撤離指引。

今起強風吹襲 料加劇火勢 南韓氣象廳表示，乾燥警報發布標準為預估有效濕度連續兩日低於25%，而乾燥注意報則為35%以下。有效濕度是衡量木質與可燃物體乾燥程度的重要指標，低於50%便屬高火災風險，除西海岸外，南韓全境有效濕度幾乎均低於50%。此外，氣象廳預告自今日起將有時速達55公里、山地甚至可達70公里的強風來襲，可能加劇山火蔓延風險。本報綜合報道