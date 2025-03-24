澤連斯基視察烏東前線 聽取局勢報告

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基上周六到東部頓涅茨克波克羅夫斯克前線指揮所聽取局勢報告，是近期波克羅夫斯克局勢趨於穩定後，澤連斯基首次造訪烏東前線。同日，他在哈爾科夫召開軍事會議，聽取多個前線地區的戰況報告，以及研究與美國代表團會談的工作。

研與美在沙特會談事宜

澤連斯基視察波克羅夫斯克戰術集團的指揮所，會見了無人機部隊指揮官，聽取關於波克羅夫斯克防禦、作戰情況和任務進展的報告，並向前線軍人頒發勳章。他還到訪哈爾科夫戰術集團指揮所，聽取武裝部隊總司令西爾斯基、國防部長烏梅羅夫和總參謀長格納托夫的匯報，討論前線局勢及扎波羅熱、頓涅茨克、哈爾科夫、蘇梅，以及俄羅斯西部庫爾斯克州等主要作戰方向的行動計劃，同時商討了美烏將在沙特會談的事宜。