德媒：華擬參與維和計劃 派遣部隊到烏克蘭

美烏於利雅得會談 續商停火對象清單 德國《世界報》近日引述外交消息報道，中國考慮參與歐洲針對烏克蘭的維持和平計劃，可能派遣維和部隊到烏克蘭。

華加入料可助俄接受歐部署 報道指，中國外交官員正就派遣維和部隊，向歐盟了解其成員國是否接受。歐洲外交圈認為，中國的參與將有助俄羅斯接受歐洲向烏克蘭派遣維和部隊，但相關議題相當棘手，需要小心處理。英國與法國牽頭組成志願者聯盟，計劃在俄烏停火後，在烏克蘭部署維和部隊，已有30多國同意加入聯盟。

據指俄羅斯不接受北約或歐洲部隊到烏克蘭，但不反對中國派維和部隊。法國將於周四就烏克蘭問題舉行峰會，烏克蘭總統澤連斯基亦會出席。中國國際發展合作署日前表示，願意根據烏克蘭危機當事方的意願，繼續提供力所能及的幫助，包括戰後重建。

美國技術級別官員昨於沙特阿拉伯利雅得與烏克蘭代表團會面，今再與俄羅斯代表會談。美國國務卿魯比奧和國家安全顧問沃爾茲不會前往沙特參與會談，如果美俄團隊在利雅得取得進展，美方可能再次與烏克蘭團隊會面。俄羅斯代表團由聯邦委員卡拉辛（Grigory Karasin）率領，他上周六表示會以積極和具建設性的態度參與談判，希望至少取得一些進展。

倘俄續拒建議拖延 美或施壓 烏克蘭最高議會國防及情報委員會成員維尼斯拉夫斯基（Fedir Venislavskyi）事前透露，烏克蘭代表團將與美國官員繼續協調停火對象清單。他強調，烏克蘭同意美國提出的全面停火30天建議，但俄羅斯總統普京不同意，試圖拖延時間。他不排除要達成停火可能會變成一個漫長的過程，美國總統特朗普呼籲盡快停火。如果俄羅斯繼續此策略，美方可能會採取「痛苦的方法」來影響俄方。本報綜合報道