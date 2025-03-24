哈馬斯政治領袖夫婦 遭以軍炸死

巴達維爾是哈馬斯政治局委員，哈馬斯昨日譴責以色列暗殺巴達維爾，以色列導彈來襲時巴達維爾正和妻子一起祈禱。哈馬斯揚言，巴達維爾、其妻子及烈士們的鮮血將繼續為解放和獨立戰鬥提供動力，罪惡的敵人不會動搖哈馬斯的決心和意志，每一位烈士的犧牲都會讓抵抗的火燄燃燒得更旺。以軍上周二起恢復大規模空襲加薩，殺死多名哈馬斯高層，包括哈馬斯政府領導人阿達利斯（Essam Addalees）和內部安全負責人瓦特法（Mahmoud Abu Watfa）。