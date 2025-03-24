哈馬斯政治領袖夫婦 遭以軍炸死
【本報綜合報道】哈馬斯政治領導人巴達維爾（Salah al-Bardaweel）及其妻子，在加薩南部汗尤尼斯死於以軍空襲。
巴達維爾是哈馬斯政治局委員，哈馬斯昨日譴責以色列暗殺巴達維爾，以色列導彈來襲時巴達維爾正和妻子一起祈禱。哈馬斯揚言，巴達維爾、其妻子及烈士們的鮮血將繼續為解放和獨立戰鬥提供動力，罪惡的敵人不會動搖哈馬斯的決心和意志，每一位烈士的犧牲都會讓抵抗的火燄燃燒得更旺。以軍上周二起恢復大規模空襲加薩，殺死多名哈馬斯高層，包括哈馬斯政府領導人阿達利斯（Essam Addalees）和內部安全負責人瓦特法（Mahmoud Abu Watfa）。
以倡哈馬斯放人質換停火40天
以色列透過埃及斡旋，向哈馬斯提出分兩階段釋放以色列人質的計劃。根據以色列提議，在第一階段，哈馬斯需要釋放11名生還人質，以及轉交16名已經死亡人質的遺體，然後雙方休戰40天。第二階段，以色列要求哈馬斯一次過釋放所有剩餘人質。
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