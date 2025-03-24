初夏似提早報到 南北多地破30℃

近日在持續升溫下，全國大部氣溫升至較常年同期明顯偏高的水平。全國昨日至本周三（23至26日）大部雨雪依然較少，以晴或多雲天氣為主，最高氣溫超30℃的範圍不斷擴大，黃淮、江淮、江南北部一帶可能出現破紀錄暖熱，南北方多地熱如初夏。

刷新最早高溫紀錄 全國大部受高壓脊影響，氣溫處於較常年同期明顯偏高的狀態。預計周三前，華北及以南氣溫將大面積超過25℃，今日至周三黃河以南地區暖熱達到巔峰，大範圍最高氣溫會超過30℃，江南、華南局地還可能出現35℃高溫。武漢、合肥明日可能創下當地最早30℃紀錄，杭州周三或打破當地最早高溫紀錄。此外，合肥、鄭州及南京都可能刷新當地3月最高氣溫紀錄。

全國大部繼續維持降水較少的天氣格局，北方多大風天氣，不少地方午後最小相對濕度不足30%，十分乾燥。雨雪主要出現在新疆、內蒙古和西南部分地區，但強度總體不大。不過，升溫並不會一直持續。本周中後期寒潮將為全國大部帶來劇烈降溫，冷暖反差明顯。北方大部地區周三至周四氣溫將轉為偏低，南方主要降溫時段在周四至周五。太原、蘭州、瀋陽最高氣溫降幅可達20℃。

台周中或升至35℃ 台灣昨日受輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低，日夜溫差大，新竹關西鎮早上氣溫僅6.5℃，本周中期多地日間氣溫或升至35℃，周五起氣溫將驟降。台灣氣象專家吳德榮稱，前日至本周四各地日間高溫可升至30℃以上，日夜溫差達15℃。氣象署台北站上周六測得台北、新北相對濕度僅8%，打破40年來紀錄。本報綜合報道