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安徽搗電騙集團 涉款逾千萬元
安徽省淮北市警方上周五公布，烈山區警方近日搗毀一間偽裝成科技公司的電騙集團，估計數萬人受害，涉案資金達到1,000多萬元人民幣（約1,070萬港元）。詐騙集團以辦理信用卡工作人員名義，向他人推銷流動電子收款機（POS機），並以啟動機器為由誘騙盜刷卡主錢財。（綜合報道）
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