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美誠月餅爭議 三隻羊准復經營
合肥三隻羊網絡科技有限公司（三隻羊公司）去年被揭直播帶貨存在問題，包括出售未在香港產銷「香港美誠月餅」等，被罰款超過6,894萬元人民幣（約7,377萬港元）。合肥市聯合調查組昨確認三隻羊公司已足額繳納罰款，綜合評估認為整改符合要求，具備恢復經營條件。（綜合報道）
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