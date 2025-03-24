海警南海行動 2個月破偷渡走私73宗

【本報綜合報道】中國海警局南海分局前日公布，由1月15日至本月15日在廣東、廣西、海南海域開展「驚雷」打擊海上走私專項行動，共查獲73宗走私、偷渡案件，抓獲317名疑犯，查扣總值超過1.5億元（人民幣‧下同，約1.6億港元）凍品、星鏈設備等涉案物品。

拘317人 查扣1.6億貨品 南海分局指，是次專項行動跨省區、跨部門聯勤聯動、聯偵聯辦，打擊成效顯著，包括廣東海警局聯合廣東、廣西公安機關成功偵破「202402」特大海上走私專案，全案累計抓獲113名疑犯，成功打掉15個違法犯罪團夥，查封6個倉庫窩點，涉案金額逾一億元（約1.07億港元）。另外，廣西海警局亦聯合公安機關開展4輪「淨海清灣」行動，清理160艘「三無」船舶，查扣60輛涉私車輛，搗毀一個非法製造快艇船廠。

中國海警局南海分局負責人表示，海警部門將繼續保持對海上違法犯罪零容忍態度，不斷密織北部灣、珠江口等重點海域巡邏管控防線，加快推動無人機、低軌衞星等新質執法力量實戰應用，堅決防止海上走私活動反彈回潮。