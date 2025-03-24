台州地盤奪3命 住建部約談浙江省廳

【本報綜合報道】浙江省台州市一處房地產項目用地去年11月18日發生起重機械傷害類事故，造成3人死亡。住房和城鄉建設部安全生產管理委員會辦公室近日約談浙江省住房和城鄉建設廳，要求深刻吸取事故教訓，壓實事故報送責任，採取有效措施防範風險，堅決遏制事故多發態勢。

謊報死亡人數 追查究責 事發於台州市玉環市玉環塘垟未來社區0207地塊項目，由天頌建設集團有限公司負責，於2024年11月22日初報兩人死亡，直至同年12月23日改稱3人死亡。經有關部門調查，第3名傷者實際已於11月20日上午死亡並在殯儀館火化，事故存在謊報情況。

約談要求，浙江省住房城鄉建設系統要充分認清當前安全生產形勢，認真剖析事故原因，切實發揮事故案例警示教育作用，堅持問題導向，台州市住房城鄉建設行政主管部門要積極配合進行事故調查工作，全鏈條追溯謊報責任單位和責任人員，依法處分事故謊報直接負責主管人員及其他直接責任人員，也要依法依規從重處罰天頌建設集團有限公司及相關責任人員。