網傳判決書曝亂象 假波足球賽至少17場

指孫準浩投注操控 有隊伍擲1391萬護級成功 網絡近日流傳涉及中國足壇「假賭黑」案件判決書揭露，至少17場比賽存在「打假波」行為，更有球隊涉嫌花費1,300萬元（人民幣．下同，1,391萬港元）護級，而在華終身禁賽的南韓外援孫準浩亦被指賭波下注50萬元（53.5萬港元）。

網傳判決書提到，上述涉及打假波賽事與中超、中甲及足協杯賽事，由2016年至2022年之間發生。例如，2016年中超最後一輪比賽，遼寧宏遠對陣江蘇蘇寧必須力保不敗，同時延邊富德不能輸給杭州綠城方可成功護級。

稱孫從中獲利逾42萬 遼寧宏遠隊長楊善平曾向球會總經理黃雁提出花錢買通對手，經同意後找到中間人朱宏興收買江蘇蘇寧及延邊富德球員，集團最終拿出1,300萬。經過90分鐘比賽，遼寧宏遠擊敗江蘇蘇寧，延邊富德與杭州綠城踢成平手，得以護級成功。

此外，網傳判決書亦提及朱宏興2021年12月曾告訴中超球隊山東泰山球員金敬道，只要不贏多過兩球便可得到好處費。金敬道隊友孫準浩等人之後答應「放水」，自己亦下注50萬元。比賽一直維持正常，直至山東泰山攻入首球後，孫準浩與金敬道不再積極比賽，還叫另一名隊友放慢比賽節奏，球隊最終淨勝兩球。直至2022年1月，孫準浩返回南韓，從經理人手上拿到8,000多萬韓圜（約42.4萬港元）。

內媒發現，網傳判決書多次提及朱宏興名字。有記者查問多名足球圈內人士後估計，朱宏興在賭波產業鏈條中，扮演莊家角色。上述網傳判決書流出後，立即引起網絡熱議。然而，有內地律師質疑相關文件只是假消息，理由是刑事判決書均屬保密。本報綜合報道