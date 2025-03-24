2人攀玉山墮谷 救援陸路協助吊掛

已無生命迹象

南投縣消防局上周六上午10時40分接報，有山友從排雲山莊攀登玉山群峰，從主峰落山時，行經主北峰叉路口「魔王坡」發現斷裂的登山杖和失足痕迹，疑有人墮谷。當日下午經空勤直升機空中勘查，在出事地點下方約380米山谷發現一男一女。南投縣消防局玉山分隊、信義分隊、排雲工作站和新北專技義消其後組成的10人救援隊伍昨日一早出發前往失事地點救援。搜救人員指出，因兩名遇難者所在位置周邊山壁陡峭、空間小，加上氣流混亂、不穩，直升機難以實施吊掛作業，須由地面搜救隊伍將兩人移至較平坦處，才能吊掛落山。