王文濤晤德車企高層談反補貼

俱冀解分歧增合作

王文濤表示，當前形勢下，妥善解決歐盟對華電動汽車反補貼案具有重要意義，將向世界發出明確的積極信號。他稱中方的立場是一貫、明確的，始終致力於通過對話解決分歧，為雙方產業發展與合作創造穩定、可預期的經貿環境，期待寶馬集團繼續發揮積極作用，推動歐方展現政治意願，同中方相向而行，盡早達成雙方均可接受的方案。