中國發展高層論壇召開 料釋放經濟政策信號
【本報綜合報道】中國發展高層論壇2025年年會昨日至今日在北京釣魚台國賓館召開，論壇將交流研討各方共同關注的議題，以及回應中國發展熱點問題，釋放經濟政策信號。
上百代表與會
今年論壇主題為「全面釋放發展動能，共促全球經濟穩定增長」，有12場專題研討會及若干場閉門研討會。專題研討會分別聚焦宏觀政策與經濟增長、改革激發增長新動能、提振消費與擴大內需、以科技創新引領新質生產力發展、人工智能普惠包容發展、人口結構變化的挑戰與機遇、經濟全球化新趨勢與擴大制度型開放等重要領域，增進各方對中國發展的深入了解，加強務實互利合作。
全球主要國際組織、跨國企業和重要研究機構的上百名代表與會。已報名參加的美國企業數量排第一，首次參與的跨國企業數量創出新高。國務院總理李強發表開幕致詞指出，中國在今年兩會首次提出更積極有為宏觀政策，亦是相隔多年後，再次提出適度寬鬆貨幣政策，強調深化改革開放，堅持真正多邊主義，重申中國不反對競爭，但應該公平而非零和博弈，期望各國相互成就，歡迎外資來華生根。
李強同日在北京會見美國共和黨參議員戴恩斯，指雙方需要選擇對話而不是對抗，選擇合作共贏而不是零和競爭。李強表示，希望美方與中方共同努力，推動關係保持穩定、健康發展。
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