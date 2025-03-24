中國發展高層論壇召開 料釋放經濟政策信號

今年論壇主題為「全面釋放發展動能，共促全球經濟穩定增長」，有12場專題研討會及若干場閉門研討會。專題研討會分別聚焦宏觀政策與經濟增長、改革激發增長新動能、提振消費與擴大內需、以科技創新引領新質生產力發展、人工智能普惠包容發展、人口結構變化的挑戰與機遇、經濟全球化新趨勢與擴大制度型開放等重要領域，增進各方對中國發展的深入了解，加強務實互利合作。

全球主要國際組織、跨國企業和重要研究機構的上百名代表與會。已報名參加的美國企業數量排第一，首次參與的跨國企業數量創出新高。國務院總理李強發表開幕致詞指出，中國在今年兩會首次提出更積極有為宏觀政策，亦是相隔多年後，再次提出適度寬鬆貨幣政策，強調深化改革開放，堅持真正多邊主義，重申中國不反對競爭，但應該公平而非零和博弈，期望各國相互成就，歡迎外資來華生根。